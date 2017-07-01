Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş operasyon açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar krizine ilişkin, "Netice alınabileceğine dair emareler var" dedi.

Kalın, "Olumlu yönde adım atılması için gayretlerimiz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, Katar'daki askeri üs ile ilgili "Katar'daki askeri üs 2014 yılına dayanıyor. Üssün amacı bölgenin güvenliğini sağlamak" dedi.

"ALMANYA'NIN KULLANDIĞI HİÇBİR İFADEYİ KABUL EDİLEBİLİR BULMUYORUZ"

Almanya'da G-20 öncesi yapılan skandal yorumlar hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın, "Almanya gibi bir ülke PKK başta olmak üzere terör örgütlerine gösteri yapması için izin verirken Cumhurbaşkanımızın yapabileceği etkinlik ile ilgili negatif tutum sergilemesini anlamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kalın, "Almanya'nın kullandığı hiçbir ifadeyi kabul edilebilir bulmuyoruz" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Trump görüşmelerine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Kendi ulusal güvenliğimizi koruma konusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alırız. Hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye gerekli cevabı misliyle verir. Astana'da yapılacak çatışmasızlık bölgesine ilişkin üçüncü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşmesinin nedeni buydu.Sürecin devamı olarak çatışmasızlık bölgelerinin uygulanması için bir çalışma yürütülüyor. Amacımızı çatışmaların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi sürecin geçişi. Ayrıca ABD'nin YPG'ye verilen desteği hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yok. Rakka operasyonu bittikten sonra da böyle olacak. Terörle mücadelede çifte standart hiçbir şekilde kabul edilemez.

BÖLGEDE YENİ BİR OPERASYON OLACAK MI?

'Yeni operasyon var mı?' sorularına ilişkin İbrahim Kalın, "Sınır güvenliği anlamında gerekli tedbirler her zaman alınabilir" dedi.