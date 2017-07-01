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'de nda otomatik makinesi bulundu!

AA

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Giriş Tarihi: 1.7.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 1.7.2017 19:26
Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu!

'de bir nda, internet üzerinden harekete geçirilen ve sokağa atan makine bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gezi Parkı'na bakan bir ndan sokağa, üzerinde devlet büyüklerine hakaret içeren yazılar bulunan atıldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, bildirinin atıldığı otel odasında inceleme yapıldı. İncelemede, bildirilerin pencere önüne konulan bir makineden atıldığı belirlendi. Kamerayla takip edilen düzeneğin, internet üzerinden harekete geçirildiği tespit edildi.

Yapılan araştırmada, sistemi odaya kuran kişinin Alman vatandaşı E.M.S. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, sabah saatlerinde uçakla Almanya'ya gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Taksim'de otel odasında otomatik bildiri makinesi bulundu!
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