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7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2017
10:33
Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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7 terörist etkisiz hale getirildi
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