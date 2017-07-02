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7 terörist etkisiz hale getirildi

AA

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Giriş Tarihi: 2.7.2017 10:33
7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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7 terörist etkisiz hale getirildi
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