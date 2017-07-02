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'de teröristlerle sıcak !

DHA

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Giriş Tarihi: 2.7.2017 20:34 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 20:40
Tunceli'de teröristlerle sıcak çatışma!

'nin ilçesi kırsalında devam eden operasyon sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıktı.

nın ardından bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bir adet kalaşnikof tüfek ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca ilçesi sınırları içerisinde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner ERDEN-252 operasyonu kapsamında saat 16:45 sıralarında Seydil Tepe bölgesinde bir grup terörist ile çatışma yaşandığı belirtildi. Çatışmanın ardından bölgede yapılan arama faaliyetinde bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 27 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait mühimmat ele geçirildiği ifade edilen açıklamada "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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Tunceli'de teröristlerle sıcak çatışma!
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