CHP yürüyüşün faturasını millete ödetmeye karar verdi!

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ'nün MİT kumpasından tutukluluğuna karar verilince Kemal Kılıçdaroğlu yollara düştü ve sözde adalet yürüyüşünü başlattı. Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti.

CHP BELEDİYE İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Dinlenme tesislerinde çekilen bir fotoğraf, yıllardır AK Parti'yi devlet imkanlarıyla miting yapmakla suçlayan CHP'nin, parti kararı olan yürüyüşe belediyeleri de dahil ettiğini gösterdi. Fotoğrafta, CHP'li başkanların yönettiği Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin, resmi otobüsleri dikkat çekti.

YÜRÜYÜŞTE LOJİSTİĞİ BELEDİYELER SAĞLIYOR

CHP'li belediyeler, vatandaşın ortak malı olan, devletin imkanlarıyla alınan otobüsleriyle, CHP parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun kendi kararları olan adalet yürüyüşünde lojistik hizmet sunuyor.