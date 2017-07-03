Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIK KONUŞUYORUM DEDİ VE UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir alanda muadil projeler arasında mutlaka kendi milli kurumlarımızı tercih etmek durumundayız" dedi. Planlarımızın omurgasının milli imkanlara dayanmasının zorunluluk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık konuşuyorum, eğer bu yolu izlemeseydik bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonları da yönetemezdik. Bu yüzden savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine yönelik stratejilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi. 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir ülke olarak daha hızlı adım atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak inşaa eden 10 ülke arasında yer alıyor. Tamamen milli olarak tasarlanmış mil-gem projesinde yüzde 75 oranında yerlilik sağlandı. Mil-Gem örnek bir projedir. Ülke güvenliğimiz açısından kritik önemde projelerimiz artacak Savaş gemileri konusunda tamamladığımız 14 adet projemiz bulunuyor. 10 adet projemiz daha var. Tüm bu gelişmeler bölgedeki tehditlere karşı denizcilik alanında verdiğimiz öneme işarettir. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız, kararlıyız. Türkiye'nin nereden nereye geldiği bakımında bu projeler çok önemli. Geldiğimiz noktada artık uçak gemisi gibi bu alanın zirvesi olan projeler artık bizim için hayal değildir.

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