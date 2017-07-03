FETÖ’cü Batmaz’ın aranan eşi yakalandı!

Kemal Batmaz, halen firari olan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün en yakınındaydı.

FETÖ şüphelileri Adil Öksüz, Harun Biniş, Hakan Evrim ve Nurettin Oruç'la beraber 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağını oluşturdu.

Darbe girişimi öncesinde Öksüz'le beraber ABD'ye gidip gelen ve FETÖ liderinin darbe girişimi talimatlarını TSK mensuplarına yine Öksüz'le beraber ileten Batmaz'ın kimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları sonrasında ortaya çıkarılmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra 'kilitlenen' ve bildiklerini 'unutan' Batmaz, Öksüz'ü tanımadığını anlattı hep. Darbe planını FETÖ liderine onaylatmak için birlikte ABD'ye gittiği Öksüz'le yanyana görüldüğü kamera görüntülerini her defasında 'tesadüf' olarak niteledi.

Batmaz, Öksüz'le olan bağlantısını ortaya koyan tüm bilgi ve delilleri ters yüz etmeye çabaladı, ancak Akıncı Üssü iddinamesinde Gülen ve Öksüz'ün ardından 3. sıradaki şüpheli olmaktan kurtulamadı.

15 Temmuz'dan 11 gün sonra tutuklanan Batmaz, halen Sincan Cezaevi'nde. Susmaya devam ediyor.

Kısacası, Batmaz önemli bir isim.

ANKARA'DA İKİ ÖNEMLİ OPERASYON YAPILDI

Ankara'da iki hafta içinde Batmaz'la bağlantılı iki ayrı operasyon yapıldı.

İlk operasyon, Batmaz'a araç veren eski öğretim üyesi Özkan Düzkaya ve eşi Gönül Düzkaya'ya yönelikti.

Batmaz'ın bağlantıları üzerinde çalışmaya devam eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti, Batmaz'ın 15 Temmuz'dan önce kullandığı otomobili, eski akademisyen Düzkaya'nın verdiğini tespit etti.

Batmaz'ın kullandığı aracın kayıtlarını inceleyen polis, aracın Düzkaya tarafından satın alındığını, tescil işleminin yapıldığını ve sahibince hiç kullanılmadan Batmaz'a teslim edildiğini saptadı.

Bu tespitlerle birlikte Batmaz'ın tutuklanması sonrasında artık kullanılmayan otomobili geri almak amacıyla Ankara'ya gelen Düzkaya, aracını çekici üzerine koyup İstanbul'a götürdü.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDILAR

Aynı zamanda hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle görev yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Düzkaya ve eşi Gönül Düzkaya gözaltına alındı.

Şüpheliler, 15 Haziran'da Ankara'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BATMAZ'IN EŞİNE OPERASYON

Batmaz'la ilgili ikinci operasyon ise FETÖ sanığının aranan eşi Gonca Batmaz'ın yakalanması oldu.

Adli makamlar, Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın yakalanması için 15 Haziran'da arama kararı çıkardı.

Bu arada, Bezm-i Alem Üniversitesi'nde akademisyen olan Gonca Batmaz, hakkındaki arama kararından habersiz biçimde eşini görmek amacıyla Sincan Cezaevi'ne gitti.

Bayram nedeniyle yapılan açık görüş için cezaevine giden Gonca Batmaz, kimlik tespiti sırasında yakalandı. Gözaltına alınan ve eşi gibi susma hakkını kullanan Batmaz, 28 Haziran'da tutuklandı. (Milliyet)