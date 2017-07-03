FETÖ'nün "uyuyan hücresi" davasının 5. duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 40'ı tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binada görülen duruşmaya, 40 tutuklu ve 4 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Babür Boysal, 1996 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandığını, o zaman grafik tasarımcılığı yaptığını, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla yargılandığını, bu iddiayı reddettiğini belirtti.

Sanık Boysal, hakkındaki suçlamaların bir tanığın ifadelerine dayandığını savunarak, ''Hukuki bir iddia yoktur. Tanık ile üniversitede tanıştım. Birkaç ay sonra arkadaşlığımı bitirdim. Çelişkili davranış ve bazı yalanlarına şahit oldum. Çok kişisel bir eşyam olan 4-5 bin liralık fotoğraf makinemi kendi menfaati için kullandı. Ben bu hadiseden sonra iletişimimi kestim. Bu kindar ve hastalıklı kişi yüzünden 10 aydır tutukluyum.'' diye konuştu.

Hayatının hiçbir döneminde "ağabeylik" yapmadığını iddia eden Boysal, isnat edilen şeylerin hayat tarzına uymadığını, hakkında delil olarak gösterilen iddianın Zaman gazetesinde çalışmak olduğunu anlattı.

Sanık Boysal, ''Bir gün silahlı terör örgütüne üye olarak yargılanacaksınız denilse Zaman gazetesinde çalışmazdım. O zaman gazetede çalışan aşçısından güvenlik görevlisine kadar yargılanmalıydı. Bank Asya'da maaş hesabım vardı. O dönem legal bir kurum olan sendikaya da üyeydim. Örgüt üyeliği suçlaması olsaydı, üye olmazdım. 20 yıl önceki bir iddiadan dolayı buradayım. Benim örgüt yönetici olan ast ve üst kişilerle iletişimim yoktur. Bu haksızlık ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Önce tahliyemi sonra beraatimi talep ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün "TSK'daki uyuyan hücreleri"yle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 40'ı tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.