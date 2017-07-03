İşte Almanya-Pensilvanya ittifakının son belgesi

Almanya, FETÖ'cü hainlere kucak açmaya devam ediyor. FETÖ de Almanya'da paralel devlet gibi çalışıyor. Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesinin kayıtlarına göre Temmuz 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında 8 bin 400 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu. İltica taleplerini ilk incelemeye alan ise Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) oluyor. Türkiye gazetesinden Ünsal Ergel'in haberine göre, FETÖ elebaşı Gülen'in kurdurttuğu "Diyalog ve Eğitim Vakfı" Başkanlığını yapan Ercan Karakoyun'un görevi iltica talebinde bulunanlardan FETÖ'cüleri ayırmak. İltica başvurusunda bulunanlardan kimin yalan söylediğini ya da kimin FETÖ'cü olduğunu belirleyen Karakoyun, ayrıca örgütün yandaşlarının Almanya'daki yasal işlemlerinin de takibini sağlıyor. Türkiye'de hukuku FETÖ'nün çıkarları çerçevesinde kullanan ve 17-25 Aralık kumpasını hazırlayan Zekariya Öz ve Celal Kara da bu ülkeye sığınan hainler arasında yer alıyor. Almanya, ayrıca Gülen ve taraftarlarına bu ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması için hazırlanan suç dosyalarını da "Soruşturma başlatılması için yeterli olmadığı" gerekçesiyle kabul etmedi.

ALMANYA'DAKİ FETÖ KURULUŞLARI

Bu ülkede 12 medya kuruluşu, 40 şirket, 39 okul, 300 dernek, 150 kurs ve 300'den fazla ev ile örgütlenen FETÖ'nün Almanya'da 32 öğrenci yurdu bulunuyor. FETÖ'cü teröristleri himayesine almaktan çekinmeyen Almanya istihbaratı BND, bununla da kalmayıp MİT'in örgütün kilit ismi olarak tespit ettiği 77 kişi ile de irtibata geçerek "Türkiye hakkında bilgi topluyor. Hakkında şu iddialar var" diye uyararak takipten kurtulmasını sağlıyor.



(Ercan Karakoyun Hakan Şükür'le birlikte...)

FETÖ MİSİLLEMESİ

Almanya, FETÖ'ye yönelik bir şey yapmak yerine aksine Karakoyun'nun yönlendirmesiyle Federal Savcılık kanalıyla 4 Türk imama soruşturma başlattı. Bununla da yetinmeyen Alman yetkililer yine FETÖ'nün işareti ile 930 cami derneğini bünyesinde barındıran Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde (DİTİB) çalışan imamları casusluk yaptıkları iddiasıyla haklarında inceleme başlattı. İncelemeyi ise Karakoyun ile sırt sırta çalışan BND yapıyor. Alman yönetimi 15 Temmuz öncesinde NATO'da görev yapan 40 askeri de ülkesinde barındırıyor. Almanya'nın bu tavrını değerlendiren Türk yetkililer ise "Bu ilk değil. Almanya daha önce de PKK'yı topraklarında barındırmıştı" şeklinde değerlendirmede bulundular.

İKİ TÜRK DÜŞMANI!

FETÖ'nün Almanya sorumlusu Ercan Karakoyun, sözde Ermeni soykırımı tasarısını Alman Parlamentosu'na getiren Cem Özdemir'e destek ziyaretinde bulunmuş, Özdemir ile dayanışma içerisinde olduklarını söylemişti.