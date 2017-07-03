Jandarma Okullarındaki 317 sanıklı FETÖ darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 317 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Cezaevi Yerleşkesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Melih Uçar, sanıkların kimlik tespitinin ardından suçlamaları hatırlatarak duruşmayı başlattı.

DURUŞMALAR 19 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Duruşmaların 19 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Tutuklu 317 sanığın bir kısmı, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askeri komutanlıkların gasp edilmesi", "askeri komutanlığı terk emrine uymama" suçlamasıyla yargılanıyor.

Öte yandan savunmalar alınırken bir sanık avukatı rahatsızlandı. Duruşma salonundan tekerlekli sandalye ile çıkarılan avukat hastaneye kaldırıldı. Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kursiyer teğmenler Abdulbaki Bağış, Cengiz Çekli, Emir Umurcan Avşar, Fazlı Çaydaş, Hacı Veli Yılmaz, Mehmet Çekiç, Muhammed Üçoluk, Numan Haktanıyan, Sercan Arı, Tarık Görener, Volkan Piri, Yahya Gümüş ve Zeki Kaya, sanıklar arasında bulunuyor.

İSİMLERİ FETÖ'CÜ HAİN RAMAZAN AKKUŞ GETİRDİ

İddianameye göre, önceden hazırlanan, görev yerlerinin belirlendiği isim listelerinin bulunduğu belgeler, poşet içinde sanık Ramazan Akkuş tarafından getirildi. Şüpheli jandarma kursiyer teğmenler, önceden hazırlanan plan uyarınca bu listeler doğrultusunda 8 kişilik gruplar halinde darbeye yönelik faaliyet yürüttü.

BEYTEPE'DEKİ JANDARMA OKULLARI İŞGAL GİRİŞİMİ

15 Temmuz günü Jandarma Okullar Komutanlığında görev yapan sanıklar ile başka birliklerde görev yapıp darbe teşebbüsü kapsamında Jandarma Okullar Komutanlığına gelen sivil kıyafetli asker şüpheliler, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Beytepe'deki Jandarma Okullar Karargahı'nın işgalini gerçekleştirdi.

İşgal kapsamında nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyen şüpheliler, karargah içinde bulunan cephaneliği açtı ve darbeci diğer şüphelilere mühimmat dağıtarak darbe teşebbüsünde rol aldı.