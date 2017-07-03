Kayseri'de mahkemede ilginç diyalog

Kayseri'de çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 39 yaşındaki Tuncay K.'nın sahte çek yazdığı gerekçesiyle 'dolandırıcılık' suçundan tutuklu yargılandığı davada mahkeme başkanı ile arasındaki diyalog dikkat çekti. K. mahkeme başkanına "Ne olur bana iyi hal uygulayın" diye ısrarda bulundu.



1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Tuncay K. hazır bulundu. Uyuşturucu bulundurma, tehdit, sahte para, yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi birçok suçta kaydı bulunan ve toplamda kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan K., odun satışında 17 bin 600 TL sahte çek verdiği iddiasıyla dolandırıcılık suçundan yargılandı. K. savunmasında "Bundan önceki yaptığım suçları kabul ettim. Lakin ben sahte çek vermedim. Üzerime iftira atıldı. Daha önceden yaptıklarıma yaptım dedim. Hatta benim önceki cezalarından birini de sizin başkanlığınızdaki mahkeme verdi" dedi. Savunma sonrasında mahkeme heyeti resmi belgede sahtecilik suçundan Tuncay K.'ya 2 yıl hapis cezası, 30 bin TL para cezası verdi.

"İYİ HADİ İNDİRİM YAPTIM"



Kararın açıklanmasının ardından mahkeme başkanından ısrarla söz isteyen sanık "Bildiğim her şeyi anlattım, geçen mahkemede de iyi hal vermediniz, bari bu mahkemede iyi hal verin ne olur" diyerek cezasında indirim olmasını istedi. Mahkeme başkanının "İyi hadi indirim yaptım" demesi üzere sanık, heyete teşekkür ederek cezaevine götürüldü.