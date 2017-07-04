Avrupa birbirine girdi!

Avrupa Parlamentosundaki (AP) oturuma sadece 30 üyenin katılmasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, parlamentoya "rezil" diyerek, bir daha benzer bir oturuma gelmeyeceğini söyledi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda AB dönem başkanlığını Estonya'ya devreden Malta'nın 6 aylık süreçte yaptığı faaliyetler ele alındı.

"AP REZİL, BU BİR REZALET, GERÇEKTEN REZİLSİNİZ"

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın da katıldığı oturuma 751 üyeden sadece 30'unun gelmesi üzerine söz alan Juncker, "AP rezil, bu bir rezalet, gerçekten rezilsiniz." tepkisini verdi.

İngilizce ve Fransızca birçok kez AP'nin "rezil" olduğunu tekrar eden Juncker, "Bu katılım, parlamentonun bu oturumu ciddiye almadığını gösteriyor. Burada Muscat'ın yerine Merkel veya Macron olsaydı burası dolar taşardı, bu bir rezalet." ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAŞKAN BİZ REZİL DEĞİLİZ"

Juncker'in sözünü kesen AP Başkanı Antonio Tajani ise, "Sayın Başkan, biz rezil değiliz, lütfen farklı bir dil kullanın. Parlamentoyu eleştirebilirsiniz ama komisyon parlamentoyu değil, aksine parlamento komisyonu yönetir." ifadeleriyle Juncker'e karşılık verdi.

Bunun üzerine sesini daha da fazla yükselten Juncker, "Bir daha asla bu tür bir oturuma katılmayacağım. Parlamento komisyonu yönetir ama parlamento küçük üyelerin bile dönem başkanlığına saygı göstermelidir. Bu oturum gösteriyor ki parlamento bunu yapmıyor." dedi.

AB dönem başkanlığı 1 Temmuz'da Malta'dan Estonya'ya geçmişti. AP Genel Kurulu'nda da Malta dönem başkanlığında gerçekleştirilen faaliyetler, Malta Başbakanı Muscat'ın katılımıyla ele alınacaktı. Oturuma sadece 30 kadar üye katıldı.

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