Bazılarının 'Adalet' ile imtihanı

"Hatta kenarda tutulmalarını "adil" bulmayabilirler. Ancak bunun 15 Temmuz'u karşısına alan CHP'nin adalet iddiası ile bir alakası yok. Kaldı ki, bizim siyasi hayatımızda adalet, liberal ya da sosyalist bir ütopya değil. Kınalızade'nin adalet kavramlaştırması ise devletin ve ümmetin istikrarı/ maslahatı ile örülmüş bir anlayış. Doğrudur, adalet, hukuk devletinin temeli... Ancak adaletin uygulaması düzenin, istikrarın ve yönetebilmenin teyakkuzu ile harmanlanarak sağlanabilir."

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