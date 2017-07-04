Darbeci hainden porno filmli savunma

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ'a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün savunmasıyla başladı.

"DARBEYİ BİR ALBAYIN TELEFONUNDAN ÖĞRENDİM"

2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Suat Alaca, tutuklu sanık Ünlü'ye, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılandığını söyledi.

İfadesinde kendisinin darbe girişimiyle ilgili hiçbir bilgisin olmadığını belirten Ünlü, "Bu girişimi 15 Temmuz gecesi bir albayın telefonundan öğrendim. Saat 23.40 sıralarında uçağa bindim. 8. Kolordu Komutanlığına saat 2 sıralarında gittim. Görüşmeyi beklerken göz altına alındım. Maddi ve manevi darbeye hiçbir şekilde yardım etmedim. Bu davayla ilgim olsaydı çok şey yapmış olabilirdim. Bir emir verebilirdim. Kimseden talimat almadım, vermedim. Silahlı ve silahsız hiçbir eylemim olmadı. Darbeye yönelik hiçbir toplantıya katılmadım" dedi.

"PARTİGÖÇ'ÜN LİSTESİNDE ADIMI GÖRÜNCE SİNİRLENDİM"

Orduevi 302 nolu odaya liste koymadığını dile getiren Ünlü, "Genel Kurmayda açıklanan Mehmet Partigöç'ün listesinde adımı görünce sinirlendim. Onun için bende ifademde onun ismini verdi. Benim içinde olmadığım bir olayda neden benim ismimi yazar diye sinirlenmiştim. Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üzerinde bulunan 'poşeti alıp yok et' yazısı bana aittir.

"YETİŞKİN İÇERİKLİ FİLMLER İZLEDİĞİMDEN DOLAYI KİMSENİN ELİNE GEÇMESİNİ İSTEMEDİM"

İki üç gün askeri cezaevinde kaldım. Klimanın üzerinde bıraktığım poşetin içinde bir tablet, 2 flash disk bulunuyordu. Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemedim. Çünkü televizyonlarda benim adım geçiyordu. Utandığım için böyle bir pusula yazıp tabletin yok edilmesini istedim. Mehmet Partigöç'ün verdiği listeden haberim yok. Onun oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir bilgim yoktur. Oraya liste falan bırakmadım" diye konuştu.