İşgalde hain binbaşının kan donduran ifadeleri

FETÖ'nün 15 Temmuz'da Borsa İstanbul'u işgal girişimi ile ilgili soruşturma tamamlandı. 2'si binbaşı 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari Kurmay Binbaşı Murat Çelik'in askerlere, 'Ben aşağıda 10 kişiyi indirdim. Polismiş halkmış, karşı gelen herkese ateş edeceksiniz" diye emir verdiği belirtildi.

İKİ BİNBAŞI POLİSLERİ TARADI

Borsa baskını sırasında polis memuru Mehmet Şevket Uzun ve Fatih Satır isimli vatandaş şehit olmuştu. Şüphelilerden öğrenci astsubay Murat Fırat ifadesinde, Binbaşı Murat Çelik'in kendilerine ateş etme emri verip, "Ben aşağıda 10 kişiyi indirdim. Sıkıyönetim kuralları geçerli, polismiş, halkmış, karşı gelen herkese ateş edeceksiniz" dediğini aktardı. "Halk yavaş yavaş İMKB'nin önünde toplanmaya başladı. Bu sırada Binbaşı Murat Çelik tüfekle halkın ayaklarına doğru ateş etmeye başladı. Bir yandan da oradaki askeri öğrencilere 'Emir veriyorum herkes ateş etsin' şeklinde emirler verdi" diyen Fırat, "Askeri öğrenciler havaya doğru ateş edince, Binbaşı Ahmet Baykal sinirlenerek halka doğru ateş etmeye başladı. Bu 2 binbaşı polislere de ateş etti" dedi.

SALAYI DUYUNCA "ŞEREFSİZE BAK, SALA OKUYOR" DEDİ