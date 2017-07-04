Nevşehir'de FETÖ şüphelisi 4 polis tutuklandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınan polis memurları Hayri Y, Ahmet K, Ayhan K. ve Harun B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheliler, 1 Temmuz'da, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır ve Aksaray'da çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.