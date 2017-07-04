Sıra uçak gemisinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tuzla'da Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Firkateyni (5. Milgem) İnşa Başlangıç Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız" dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi:



DENİZLERDEKİ GÜCÜMÜZ ARTACAK: İnşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek Burgazada'yı, 2020'de Kınalıada takip edecek. Bu gemilerimizin de devreye alınmasıyla denizlerdeki gücümüz daha da artacak. Savunma sanayisinde takip eden değil, takip edilen, tüketen değil üreten bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor.







TERÖRLE MÜCADELE EDEMEZDİK: Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı tercih etmek durumdayız. Acil ihtiyaçları karşılayacak kadarını dışarıdan temin yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası mutlaka milli imkânlara dayanmalıdır. Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık, bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar sebebiyle terörle mücadelemizi de sınır dışı operasyonlarımızı da yürütemez hale gelmiştik.



KARŞILARINDA BİZİ BULURLAR: Yaşanan tıkanıklıkları, sıkıntıları çözecek, küçük-büyük demeden bu alanda fikri projesi olan herkesi destekleyecek bir sistemi süratle tesis etmeliyiz. Zaman zaman girişimcilerin şevkini, kıran kimi umursamazlıktan, kimi rekabette taraf tutmaktan kaynaklanan ama kimi de buram buram art niyet kokan olumsuzlukların haberlerini alıyorum. Sebebi ne olursa olsun Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını engellemeye yönelik tutumlara müsamaha göstermemiz kesinlikle söz konusu olamaz. Böyle tavır içine girenler, karşılarında bizi bulurlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Gemi Projesi açılış töreninde konuştu

MİLGEM'İN YÜZDE 65'İ YERLİ: Türkiye büyük iddiaları olan bir ülkedir. Bu iddiaları hayata geçirebilmemiz için öncelikle savunma sanayisi imkânlarımızı en üst düzeye çıkarmamız şart. Geçtiğimiz yıl bu alanda 5 milyar dolarlık üretim ve 1.6 milyar dolarlık ihracat gücüne erişmemiz, önemli olmakla birlikte, henüz hedeflerimizin çok gerisinde olduğumuz bir gerçektir. 2023 yılında savunma sanayisinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir ülke olarak adımları daha hızlı atmamız gerekiyor. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında. Tamamen milli olarak tasarlanmış MİLGEM projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katkı oranı sağlandı. Bu projede gemilerin inşası ve teçhizi, 50'nin üzerinde yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla yürütüyor. MİLGEM, devlet kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve KOBİ'lerin işbirliğiyle başarıya ulaşan örnek bir projedir.



HEDEF DÜNYA LİDERLİĞİ: Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamlamış olduğumuz 14 projemiz bulunuyor. Önümüzdeki senelerde sözleşmesi imzalanacak 10 projemiz daha var. İnşallah uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız. Şu ana kadar Malezya, Bahreyn, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Gürcistan, Pakistan, Türkmenistan, Nijerya, Norveç ve Romanya'ya çeşitli tip ve boyutlarda 165 gemi veya bot ihracatı yaptık. Askeri gemi inşa sektöründe ülkemizi, dünyanın ilk sıralarına taşımayı hedeflemeliyiz. Geldiğimiz noktada uçak gemisi gibi zirve projeler artık hayal olmaktan çıkmıştır.







EMİNE ERDOĞAN DENİZE İNDİRDİ

Emine Erdoğan, Kınalıada korvetinin denize indirilme metnini okuyarak, korveti denize indirdi.







İSTANBUL FİRKATEYNİ'NE İLK KAYNAK...

MİLGEM Projesi'nin beşinci gemisi olan İstanbul Firkateyni'nin de ilk kaynağı törenle yapıldı. 113 metre boyunda, 14.4 metre genişliğinde ve 3 bin ton deplasmana sahip olması planlanan İstanbul Firkateyni'nde 123 personel görev alacak. İstanbul Firkateyni'nin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kaynağı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Toplam 8 gemiden oluşan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan Kınalıada Korveti'nin inşasına 2015'te başlandı. 20 ayda 29 adet blokun inşa edilmesiyle kızak üstünde birleşimi tamamlanan Kınalıada Korveti; 99.5 metre boyunda, 14.4 metre genişliğinde ve 2 bin 400 ton deplasmana sahip. Saatte 54 km. üzerinde sürat yapan Kınalıada Korveti'nde toplam 106 personel görev alacak.Pendik'dekiİstanbul Tersanesi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gelecek dönemde planladığımız projelerle savunma sanayisine harcanacak bütçe 40 milyar lirayı aşacak" dedi.