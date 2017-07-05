ABD Büyükelçiliği’nden Başsavcılığa telefon

ABD Büyükelçiliği'nin MİT TIR'ları dosyasında tespit edilen FETÖ imamları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu arasında gerçekleşen telefon trafiği ile İstanbul Başsavcılığı'ndan başvuru almadıkları iddiası yalanlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu başvurunun 30 Haziran 2017 günü ABD Büyükelçiliği'ne gönderildiğini, gönderinin de bugün 15.26'da Büyükelçilik tarafından teslim alındığını açıklamıştı. Başsavcılık yazısında söz konusu kişilerin hangi amaçla Büyükelçiliği aradığı, hangi görevliler ile görüştükleri ve görüşme konusu ve mahiyeti sorulduğu öğrenilmişti.

Büyükelçilik yetkililer açıklamanın hatalı olduğunu anlamaları üzerine İstanbul Başsavcılığı'nı aradı. Elçilik yetkilileri, "Yazı ulaştı" açıklamasını yaptı.

Başsavcılık kaynakları, ABD elçiliğinden FETÖ imamları ile yapılan görüşmelere ilişkin yazıya gelecek cevabı beklediklerini belirttiler.