Adliyede dehşet: Bir polis şehit oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye yakınında bir polisi ve avukatı yaraladıktan sonra kaçan şahıs silahla intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Gemlik'te icra davasından dolayı Musa Güler (37) adlı şahıs, avukat Özgür Aksoy'a ofisinin 5 el ateş ettikten sonra adliye yakınında kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurdu. Avukat ve polis ağır yaralanırken, kaçan zanlı adliye civarında kıstırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, zanlı elindeki silahla intihar etti. Olayda ağır yaralanan polis Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, avukat da Bursa'daki özel bir hastanesinde tedavi altına alındı.



Öte yandan olayı terör olayı zannederek adliye çevresinde toplanan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını, polisin şehit olmadığını ve soruşturmadığını sürdüğünü ifade ederek vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.



Bursa İl Emniyet Selami Yıldız da adliyeye gelerek olayla ilgili bilgi alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bursa'da adliye önünde gerginlik

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis memurunu şehit eden kişinin silahla yaraladığı avukat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son veren Musa G'nin (37) aracında tüfekle yaraladığı avukat Özgür Aksoy, kaldırıldığı Bursa'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Musa G, akşam saatlerinde, bir süre önce boşandığı eşi Emine D'yi aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle evinin balkonunda av tüfeğiyle omzundan yaralamış, daha sonra dava sürecinde eski eşinin avukatlığını yapan Aksoy'un Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bürosunun önüne giderek, Aksoy'u da aracında tüfekle iki yerinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Ardından adliye binasına giden ve av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönmez'i vuran Musa G, aynı silahla intihar etmişti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırılan Büyükdönmez, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaralanan Emine D. Gemlik Devlet Hastanesi, avukat Aksoy ise Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.