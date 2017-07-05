Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman basınına konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alman Die Zeit gazetesine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Merkel ile aramızda problem yok" dedi.

7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde Alman basınına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Merkel ile aramızda problem yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olan iki ülke olduklarını vurgulayarak, "FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz" dedi.