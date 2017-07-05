Türkiye'nin en iyi haber sitesi

na konuştu!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman basınına konuştu!

, G-20 öncesi skandal açıklamaları nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya basınına konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi konuşturmayarak intihar ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alman Die Zeit gazetesine konuştu. , "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Merkel ile aramızda problem yok" dedi.

7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde na konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor. Merkel ile aramızda problem yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olan iki ülke olduklarını vurgulayarak, "FETÖ destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri koruyan ülke olarak göreceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman basınına konuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz