Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eylemi şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Berlin'de başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN ALMANYA'YA NOTA!

Pankartta yazılı ifadede, resimde yer alan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin Türkiye'nin rahatsızlığının, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve bir notayla Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirildiği belirtildi.

ALMANYA'DAN İTİRAF GİBİ PKK RAPORU

Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.