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Erdoğan- görüşmesinin saati belli oldu

Giriş Tarihi: 5.7.2017 16:36 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 16:41
Erdoğan-Merkel görüşmesinin saati belli oldu

Alman hükümet sözcüsü ile ’in görüşmesinin yarın saat 19.00’da olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta düzenlenecek 12. G20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Açıklamada, G20 Zirvesi'nin, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıdığı kaydedildi.

Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da ele alınacak olmasının zirvenin önemini arttırdığı belirtilen açıklamada, zirvenin, küresel gündem ve G20'nin rolüne ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin tarafından liderlerle paylaşılmasına da imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın zirve dolayısıyla bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı da aktarıldı.

MERKEL İLE GÖRÜŞME SAAT 19.00'DA

Alman hükümet sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'in görüşmesinin yarın saat 19.00'da olacağını açıkladı.

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Erdoğan-Merkel görüşmesinin saati belli oldu
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