İhraç edilen Emniyet müdürü itiraf etti: Başbuğ'u Gülen tutuklattı

Ergenekon döneminde şahit olduğu kumpasları en ince ayrıntısına kadar anlatan Y.D. o ifadelerde, dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Fetullah Gülen'in istediğini söyledi. İşte ifadesinden öne çıkanlar;

"Ankara'dayken Erzurum Lisesinde beraber cemaat evlerine gittiğimiz ve cemaatin yönlendirmesi ile GATA'yı kazanan ve halen GATA üroloji bölümünde Tabip Albay olan Emin Aydur bana, "Hocaefendiyi neden kızdırdınız, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u emniyet olarak neden tutuklatmadınız?" şeklinde bir şey söyledi. Ben de, "Nasıl yani?" dedim. O da Fetullah Gülen'in emniyet hizmetine bu yönde bir talep ilettiğini, aradan geçen belli bir sürede gerçekleşmeyince bu sefer sitemkar bir mesaj daha gönderdiğini söyledi. Ben de, "Haberim yok" dedim. Aradan belli bir süre geçtikten sonra Genekurmay Başkanımız tutuklanınca kastedilen konunun bu olduğunu ve talimatın Fetullah Gülen kaynaklı olduğunu anladım. Gecikme süresi olarak kastedilen zaman dilimi içerisinde hem delillerin üretildiği hem de cemaate yakın basın yayın organları aracılığı ile kamuoyunun hazırlandığını değerlendirdim."

Hürriyet