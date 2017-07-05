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Savcılıktan ABD elçiliğine yanıt

Giriş Tarihi: 5.7.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 16:27

Savcılık: 30 Haziran'dan gerekli yazıyı gönderdik

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Savcılıktan ABD elçiliğine yanıt
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