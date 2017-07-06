ABD'den Kore açıklaması: Müdahale etmek istemiyoruz

Kuzey Kore'nin önceki gün uzun menzilli balistik füze denemesinin ardından acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Haley, "Kuzey Kore'nin istikrarı bozan tırmanışı bölgedeki tüm ülkeler için ve ötesinde bir tehdittir" dedi ve ekledi:

"TERCİH ETMİYORUZ"

"Kuzey Kore'nin eylemleri, diplomatik bir çözüm yolu bulma olasılığını hızla kapatıyor. ABD kendisini ve tüm müttefiklerini savunmak için her türlü gücü kullanmaya hazırdır. Bunu içinde askeri müdahale de var ancak bu yönde gitmek zorunda kalmamayı tercih ediyoruz."

Haley, 'yasadışı' olarak nitelediği Kuzey Kore rejimi ile işbirliği yapan ülkelerin de gerekli yaptırımlardan payını alacaklarını söyledi ve "Artık sulandırılmış tasarılarla oyalanamayız. Zaman kısa, eylem gerekiyor. Bütün dünya bizi gözlüyor" diye konuştu.

Haley, ülkesinin çatışma aramadığını, ancak daha çok Kore Yarımadası'nın barışçıl yollarla nükleer silahlardan arındırılmasını, Kuzey Kore'nin tehdit edici eylemlerine son vermesini istediğini söyledi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi de, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı askeri araçların seçenek olmaması gerektiğini, bütün tarafları provakosyonlardan kaçınmaya ve Kore Yarımadasındaki gerginliği gidermek için birlikte çağırmaya çağırdı.

BM Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ise Kuzey Kore'nin son füze denemesinin Güvenlik Konseyi kararlarının bir başka ihlali olduğunu ve durumun tehlikeli bir şekilde tırmanışa dönüştüğünü belirtti.

Kuzey Kore'ye daha fazla kışkırtıcı eylemleri durdurma ve BM kararlarına uyma çağrısı yapan Jenca, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.