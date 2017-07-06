Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi
için yarın gideceği Almanya'yı son dönemde yaşananlarla ve artan gerilimle ilgili olarak topa tuttu. Alman Die Zeit gazetesi
ne röportaj veren Erdoğan kendisine Almanya'daki Türklere hitap etme hakkı tanınmamasına yönelik soru üzerine "Almanya intihar ediyor. Bu hatayı düzeltmesi gerekir" diye konuştu. Die Zeit Yayın Yönetmeni Giovanni di Lorenzo, Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in, ajan ve terör destekçisi suçlamasıyla 140 gündür Türkiye'de tutuklu bulunduğunu hatırlattı. Lorenzo'nun, "Bir gazetecinin terörist olarak görülen biriyle röportaj yapması onun terörü desteklediği anlamına mı gelir?" sorusuna Erdoğan, "Sadece bir terör organizasyonuyla haber yapmıyor, terör propagandası da yapıyor" şeklinde yanıt verdi. Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yazılarında övgüler yağdıran Deniz Yücel hakkında görüşlerini aktaran Erdoğan, Yücel'in yaptığının tüm dünyada hukukçular tarafından aynı algılanacağını dile getirdi. Erdoğan, "Bu bütün dünyada da böyledir. Merkel'in bir terör zanlısını bu kadar öne çıkartması ve kurtarma çabası benim için de çok ilginç" dedi.
TERÖRÜ DESTEKLİYOR
FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi ile ilgili de görüşlerini belirten Erdoğan, "Merkel'den FETÖ'cüleri istedim. Gülen destekçilerini iade etmediği sürece Almanya'yı teröristleri destekleyen bir ülke olarak göreceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Alman medyasının Türkiye ve kendisi aleyhinde karalama kampanyası düzenlediğini de söyledi.
MERKEL İLE SORUNUM YOK
"Almanya Başbakanı Merkel ile bir sorunum yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Almanya ortak ilişkilere sahip. NATO ülkeleriyiz. Almanya'da üç milyon Türk yaşıyor. Birbirimize ihtiyacımız var. İlişkilerimizi korumak zorundayız" mesajı verdi.
SCHRÖDER DÖNEMİ İYİYDİ
"Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder zamanında ilişkilerimiz bambaşkaydı" şeklinde konuşan Erdoğan, o zamanları özlediğini dile getirdi. Erdoğan "Umarım o günlere döneriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteye, "Türkiye, ABD ve Rusya arasında seçim yapmaya zorlanmamalı" şeklinde görüş belirtti.
'ERDOĞAN İLE MERKEL BUGÜN GÖRÜŞECEK'
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtemelen' bugün görüşeceği açıklandı. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, yarın başlayacak olan G20 liderler zirvesinden bir gün önce, Merkel ile Erdoğan'ın 'muhtemelen' ikili görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Seibert görüşme talebinin Türk tarafından geldiğini de sözlerine ekledi.