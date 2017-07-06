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Başbakan ile telefonda görüştü

AA

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Giriş Tarihi: 6.7.2017 03:20 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 03:27
Başbakan Binali Yıldırım ile Aleksis Çipras telefonda görüştü

Başbakan ile Başbakanı telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin ne ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakan ile Başbakanı 'ın telefon görüşmesinde, Türkiye'nin ne ilişkin tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen önem vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkında tutumu dile getirilerek, "Güvenlik ve Garantiler" başlığına verilen öneme vurgu yapıldı.

Ayrıca görüşmede, Ada'da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.

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Başbakan Binali Yıldırım ile Aleksis Çipras telefonda görüştü
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