Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 2000'li yıllardan bu yana artış yaşadık ama 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik ve bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

Ayrıca ilgili Bakanlıkların anlaşmalar imzaladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan somut iş birliği alanlarını ele alma fırsatını bulacağız. İİT ve D8 dahil birçok platformda iş birliğimiz var ve bu platformlardaki münasebetlerimizi geliştireceğiz.

Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Asya Pasifik ülkelerinin etkinliği artıyor. Türkiye son 14 yıldır uyguladığı politikalarla hak ettiği yeri alıyor.

Besmele ile konuşmasına başlayan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu, "Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmek benim için onurdur. Endonezya ve Türkiye iş birliği anlamında inanılmaz bir potansiyele sahiptir. Özellikle enerji alanında ve terörle mücadele alanında işbirliği" dedi.

Joko Widodo, konuşmasında şunları kaydetti:

İkili ilişkileri, küresel konuları ve Katar meselesini ele aldık. Terörle mücadele anlamında iş birliğini daha da fazla güçlendirmeye karar verdik. Özellikle yabancı teröristlerle mücadele anlamında... Bununla birlikte teknik istihbaratın ön plana çıkarılmasıyla gelişme kaydedeceğiz.