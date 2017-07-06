Gençlerimiz ‘şah-mat’ diyecek

Türkiye Satranç Federasyonu
tarafından şehit ailelerinin çocuklarına yönelik organize edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın "fikir arnnesi" olduğu "Kale Gibi Gelecek" Satranç Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Satrancın gençleri zihinsel ve sosyal açıdan geliştirme konusundaki önemine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:
Satranç hayatın provası. Satranç kültürünü kazanan çocuklar, sosyal ilişkilerinde de daha başarılı oluyor. Çünkü sorun çözme becerisi kazanıyorlar. Satranç aynı zamanda çocuklarımızın istenmeyen alışkanlıklara kapılmasına mani okuyor.
A milli takımımız dünya şampiyonasında 5'inci olarak Türkiye satranç tarihinin en büyük başarısına imza attı. İnşallah şampiyonluğa da oynayacağız. Türkiye'nin geleceği, stratejik düşünebilen, mücadeleci ruha sahip, hiç yılmadan hedefe yürüyebilen, doğru karar alabilen bir gençlikle garanti altına alınabilir. İnşallah gençlerimiz siyasi, ekonomik, kültürel, tüm alanlarda büyük fotoğrafı görebilen ve millî menfaatler karşısındaki tüm hamlelere 'şah-mat' diyebilen bir ufukla yetişecek, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar. Buna sonsuz bir inancım var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Bu coğrafyayı satranç tahtası olarak görenler hep aynı hamlelerle, farklı piyonlarla karşımıza çıktı. 15 Temmuz'da da öncekiler gibi başaracaklarını sandılar. Asla mat olmayacağız" diye konuştu.