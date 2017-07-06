İşte ABD’nin yok dediği belge

BUGÜN NELER OLDU

MİT TIR'larına operasyon yapan FETÖ imamlarıyla telefon irtibatları tespit edilen ABD Büyükelçiliği, dün yaptığı duyuruda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi istediği haberlerini kabul etmedi. Ancak başsavcılığın büyükelçilikten bilgi istediği yazının, dün saat 15.26'da büyükelçilik tarafından teslim alındığı ortaya çıktı. Başsavcılığın yeni iddianamesinde yer verilen firari FETÖ imamı Bayram Andaç'ın, TIR'ların durdurulmasının ertesi günü ve ertesi hafta ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile 5 görüşme yaptığı belirlenmişti. Ankara Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna'dan sorumlu FETÖ imamı Muharrem Gözüküçük'ün de ABD Büyükelçiliği ile 6 Mart'ta 2 görüşmesi tespit edilmişti.