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Saadet Partisi'nden flaş 'CHP mitingi' açıklaması

Giriş Tarihi: 6.7.2017 17:40
Saadet Partisi'nden flaş 'CHP mitingi' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın Maltepe'de yapacakları mitinge Saadet Partisi'nin de katılacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır" denildi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bugün bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Camal Canpolat'ın, Maltepe de yapacakları mitinge katılacaklar ile ilgili olarak " Mitinge Saadet Partisi de katılacak" şeklinde bir açıklaması olduğu görülüyor. Bu açıklamada gerçeği yansıtmamaktadır.

Saadet Partimizin söz konusu mitinge katılım konusunda alınmış bir kararı ve herhangi bir açıklaması olmamıştır.

Konuyla ilgili Genel Merkezimiz 'in açıklamaları dışında herhangi bir beyana itibar edilmemesi hususunda gerek basının, gerekse kamuoyunun hassasiyeti önemlidir.

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Saadet Partisi'nden flaş 'CHP mitingi' açıklaması
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