"Suriyeliler hangi evlerine dönsün!"

Kur'an-ı Kerim'in kendi koruması altında bulunduğunu bildiren Allah Teâlâ, Ensar-Muhacir ilişkilerinden bahseden ayetleriyle bize de yol gösteriyor aslında… Bugün hiç şüpheniz olmasın, Allah bu ülkeye ve millete "Ensar" olmayı nasib etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devleti idare edenlerin, "ümmetin derdiyle dertlenme" şuuru, muhacire Ensar olma bilinci sayesinde, birçok müslüman ülkeye nasib olmayan bu vasıf hamdolsun ki bu milletin nasibi olmuştur. Bollukta da zorlukta da verebiliyor olmak, Allah'a kulluk şuurunun bir göstergesidir. (Bkz. Bakara/134) Devlet olarak Türkiye ve bu aziz millet işte bunu başarabilen müstesna bir devlettir.

Şimdi geliniz, bir kısım medyanın manipülatif ve provokatif operasyonlarına prim vermeyelim. Milyonlarca muhacir içinde "ahlaksız, hırsız, uğursuz" denilebilecek vasıfta kimselerin, çok az bir oranda olduğunu bilelim. Buna karşılık onlar içinde pek çok değerli bilim adamının, İslam âliminin, değerli şahsiyetin ve sanatkârın bulunduğunu hesaba katalım. Onların, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, ülkemiz adına ne denli endişe duyduklarını ve her daim bu necip millete hayır duada bulunduklarını da unutmayalım.

Her birimizin muhacirlerden bir kardeş ailesinin olması, emin olunuz ki, ailevi ve ekonomik sıkıntılarımızın hallolmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Bir hadis-i şerifle sözlerime son vermek istiyorum. "Bir kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır." Allah'ın yardımına mazhar olmak ne güzel!

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