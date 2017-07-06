"Yargı Medya Buluşması" semineri başladı

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Erzurum'da bir otelde düzenlenen "Yargı Medya Buluşması" semineri, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Seminerin açılışında bir konuşma yapan Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Azapağası, bakanlık olarak yargı ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi için yargı reformu çalışmalarının odaklandığı alanlardan biri haline getirdiklerini belirtti.

"TOPLUMUN GÜNDEMİ, DOĞRU HABERLERLE OLUŞTURULMALIDIR"

Azapağası, projeyle yargı ve toplum arasındaki mesafenin nasıl kısaltılacağı, bunun için ne gibi önlemler alınabileceği, medya ile yargı arasındaki ilişki ve iş birliğinin nasıl iyileştirilip geliştirilebileceğinin incelendiğini belirterek, toplumda yer alan adalet algısının ve anlayışının iyileştirilmesi ve insanlar için daha şeffaf bir yargı sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını anlattı.

Yargının şeffaflığının artmasıyla toplumun mahkemeler ve yargı konusundaki ilgisi, beklentisi ve hoşgörüsünün artacağını vurgulayan Azapağası, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun gündemi, doğru haberlerle oluşturulmalıdır. Doğru haber yapılabilmesi için de haberin kaynağı büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, medyanın soruşturma ve yargı faaliyetlerine ilişkin bilgiyi ilk ve en doğru kaynaktan edinmesi amacıyla basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 17 Nisan 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yeni Yargı Reformu Stratejisinde, kitlesel medya ve yargı organları arasındaki ilişkinin kurumsallaşması da yerini almıştır. Bu kapsamında basın sözcülüğü konusunda çalışmalar yapılmış, yurt dışı uygulamaları incelenmiş, çalıştaylar düzenlenmiş, basın sözcülüğü eğitimleri yapılmış ve ilk olarak Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir adliyeleri olmak üzere 5 pilot adliyede basın sözcülüğü oluşturulmuş ve medya iletişim büroları kurulmuştur. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda soruşturmalarla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapmak hususunda kimin yetkili olduğu konusunda bir düzenleme yer almamaktadır."

Basın Sözcülüğü Kurumuna işlerlik kazandırılması amacıyla 22 Aralık 2015 tarihli 153/1 sayılı Soruşturmanın Gizliliği ve Basın Sözcülüğü konulu genelgenin yayımlandığını anımsatan Azapağası, genelge kapsamındaki çalışmalarla medya iletişim bürolarının ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ve 139 ağır ceza merkezi ile 14 adli ve idari istinaf mahkemesinde bu iletişim bürolarından kurulduğunu bildirdi.

"310 BASIN SÖZCÜSÜNE EĞİTİM VERİLDİ"

Projenin sürdürülebilirliği ve yargı kurumları bünyesinde kurulmuş olan basın sözcülüğü sisteminin ülke çapında etkin hale getirilmesi amacıyla başkanlıklarının Ankara Üniversitesi Hukuk ve İletişim Fakülteleri ve TRT iş birliğiyle kurulan eğitimci kadrosunca basın sözcülerine ve medya iletişim bürosu personeline yönelik eğitim müfredatı hazırlandığına işaret eden Azapağası, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Medya İletişim Büroları'nda görev yapan 227 adliye personeli ile 310 basın sözcüsüne TRT'de teorik ve pratik eğitim verilmiştir. Yargının, kendi çalışması ile ilgili topluma sağladığı bilgi, toplumsal görevini iyi bir şekilde yerine getirmesi için gereklidir. Yargı ve basın arasında iletişim, iki tarafın birbirinin bağımsızlık ve bütünlüğüne duyduğu saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu şekilde hukukun üstünlüğü ilkesinin aksamadan çalışmasına katkıda bulunabilecektir. Medya ile yürütülecek olan iyi bir ortak çalışma sonucu, kamu yargıyı daha iyi anlar ve halkın adalet kurumlarına ve kararlarına olan güveni güçlenir."

Oturumlarla devam eden seminerde, uzman kişi ve katılımcılarla yargı ve medya konusunda söyleşi gerçekleştirecek.

Programın açılışına, Erzurum Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda hakim, savcı ile bölgede görev yapan basın mensupları katıldı.