Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar, görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan İsmail Uçar, görevine başladı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen İsmail Uçar, eski Başsavcı Fehmi Tosun'a yokluğunda vekalet eden Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'dan görevi devraldı.

Başsavcılık makamında yapılan devir teslim töreninin ardından Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı İsmail Uçar'a çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Başsavcı Uçar da çiçek takdiminin ardından teşekkürlerini sunarak, "İstanbul'a 2010 yılında geldim. Önce Eyüp Adliyesi'nde görev yaptım bir yıl. Birleştirilince Çağlayan Adliyesi'nde çalışmaya başladım. Orada terör bürosunda görev yaptık. 3-4 yıl yorucu ve hızlı bir dönem geçirdik. Mücadelenin içinden geldik böyle. Kurulumuz bu şekilde bir tasarrufta bulundu, bana güvendikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız zahmet ettiler, beni karşıladılar, çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte yargıyı daha ileriye götüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun." diye konuştu.

Çiçek takdimi sırasında basın mensuplarının kısa görüntü almasına izin verildi.

Devir teslim töreninde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Anadolu Adalet Komisyonu üyesi İbrahim Temir, başsavcıvekilleri Hüseyin Gümüş, Mehmet Aydın, Metin Sarıhan, Uğur Seçgin ve Abdurrahman Üşenmez de hazır bulundu.

HSK'nın 3 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirilmişti.