Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları söyledi:

"MİT TIR'ları olayı bir ihanettir. Amaç Türkiye'yi yönetenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını temin etmek. İsmi geçen kişlerin ABD'nin büyükelçiliğini, konsolosluğunu aramış olmaları çok çok önemli. Acaba niye aradılar. Fail olarak görülen kişiler, bakıyorsunuz aramalar var. Savcılık bunu ABD Ankara Büyükelçiliği'ne sordu, ben de merak ettim ne cevap verecekler. Orada resmi görevlilerle mi görüşüyorlar, başkalarıyla mı görüşüyorlar. Başka yerlere aramalar devam ediyor, orada bir yönlendirme mi oldu, bütün bunların açıklanması lazım. Ortada bir gerçeklik var, bu gerçekliğin esas yönünün ortaya çıkması lazım."

Bekir Bozdağ: AP'nin raporu iftira ve çarpıtmalarla dolu

AP'NİN TÜRKİYE RAPORU

"Kati Piri'nin hazırladığı raporun bir sağlamasını yapsınlar. Gelsinler baksınlar, bir sağlamasını yapsınlar. Raporun nasıl bir çarpıtma rapor olduğu kendiliğinden görülecektir. AP'nin uzun zamandır görevlendirdiği raportörler Türkiye'ye karşı olan kişiler. Terör örgütlerinin kulağı ile Türkiye'yi dinleyen kişiler. Benim tavsiyem bu tür terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanları raportör olarak kullanmasınlar. Ben Adalet Bakanlığı'na Kati Piri'yi kabul etmiyorum, neredeyse 2 yıl oldu."