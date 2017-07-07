FETÖ-PKK yandaşlarıyla yürüyor canımızı acıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne 15 Temmuz şehitlerinin eşleri tepki gösterdi. İşte SABAH'a anlattıkları:15 Temmuz şehidi Mehmet Yılmaz'ın eşi Ayşegül Yılmaz: Adalet kavramı o yürüyüşe yakışmıyor çünkü yürüyüş amacı farklı kaosa sürükleyip iç karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz bir geceye sığan bir Kurtuluş Savaşı yaşadık. Bunların delilleri var. Bu girişim içerideki ve dışarıdaki hainlerin planıydı. Her şey açıkken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce darbe sonra kontrollü darbe demesi çelişkili. Bu açıklamaları şehitlerimize haksızlık olarak görüyorum. FETÖ ve PKK'nın yandaşları bu yürüyüşte bir arada. Referandumdaki hayır cephesi birlik oldu. Her fırsatta saflarını birleştiriyorlar ve devletimizin ilerlemesini istemiyorlar. Bunların ideolojileri farklı ama düşmanları bir olduğu için bir aradalar. Bunların gözleri kör ve büyüyen Türkiye'yi görmüyorlar.FETÖ'cü darbeciler tarafından Acıbadem'de şehit edilen Murat Naiboğlu'nun eşi Gülsu Naiboğlu: Bu yürüyüşle herkesin yaralarına basıyor. Bu hareketler Gezi olayları ile başladı ve hala devam ediyor. Bunu ne cesaretle yapıyor? Ayrılıkçı olduğu o kadar aşikâr ki. Ülkeyi bölerek, insanları bölerek birbirine düşürmeye çalışıyor. Buradaki PKK'lılar desteklerini açık şekilde veriyor. Bu ülkede demokrasi olmasa bu şekilde hareket edemezler. Bu hareketleri yapıp bunu düşünen insanda vatan sevgisi olmaz.Darbe girişimi gecesi Çengelköy'de şehit olan Osman Yılmaz'ın eşi Şule Yılmaz: Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile farklı yollarda yürüyoruz.15 Temmuz'da bunu yapmadı. Şimdi CHP-HDP-FETÖ bir araya gelmiş gözümüze sokarak böyle bir eylem yapıyorlar. İstediklerini yapabilirler ama çocuklar bile güler. Kontrollü darbe söylemini ilk kendisi kullandı herhalde kendi kontrol ediyordu da ilk onun aklına geldi. Dalga geçer gibi bir söylemle şehit yakınlarının canını acıtıyor. Pek çok yerde söyledikleri birbirini tutmuyor. Onca insan öldü, onca şehit varken, bu sözler insanı derinden etkiliyor. Bizim için öncelik hep vatandı.