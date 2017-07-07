FETÖ'nün Nazilli'deki iş adamları yapılanmasına yönelik dava

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda dün görülmeye başlanan duruşmaya ikinci gününde bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı, sanıkların yakınları X-ray cihazından geçirildi.

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, örgüt üyesi oldukları iddiasını reddetti.

Tutuklu sanıklardan Ali Vasfi Yıldırım, vatanına ve milletine bağlı olduğunu, aylardır haksız yere tutuklu kaldığını ileri sürdü.

Sanıklardan Orhan Şahin de "ByLock kullandığı, örgüte ait derneklere üye olduğu, örgüt üyeleriyle yurt dışı gezilerine katıldığı, örgüt üyeleri arasındaki para hareketliliğinde adı geçtiği" yönündeki suçlamaları reddederek, ByLock yüklü telefonun kızına ait olduğunu iddia etti.

HAKİM VE SANIKLAR ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, "KHK ile kapatılan FETÖ eğitim kurumlarından birine neden ortak oldun, buranın FETÖ'ye ya da sizin deyiminizle cemaate ait olduğunu biliyor muydun?" sorusu üzerine sanık Şahin, "Kar amaçlı ortak oldum." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı'nın, "Peki kar elde ettin mi?" sorusunu yönelttiği sanık Şahin, "Şu anda sonuç olarak kar etmediğimi görüyorum." dedi.

Sanıkların tamamının FETÖ/PDY'i tanımadıkları ve üye olmadıkları yönünde savunma yapmaları üzerine Mahkeme Başkanı Yıldırım, "Kimse bu cemaatle ya da örgütle bağlantısını kabul etmiyor. Demek ki Fetullahçı olmayan kim varsa hepsine dava açılmış. Demek ki asıl FETÖ'cüler dışarıda." diyerek tepki gösterdi.

"FORMAT ATALIM"

Tutuklu sanıklardan Efraim Acar da savunmasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasını kabul etmedi.

Acar, Bank Asya'daki hesabına yatırılan 350 liranın sorulması üzerine şunları söyledi:

"Hesabıma yatırılan para, yardıma muhtaç birine vermem için yatırıldı. Ben de bu parayı köydeki engelli teyzeme verdim. Ben yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi severim. İnsanlara yardım etmeyelim mi, teyzeme yardım etmeyeyim mi?"

Acar'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, "Tabii ki yardım yapalım. Elbette yardım yapmak güzel bir şey ama darbe yapmayalım, insanların kafasını formatlamayalım." dedi.

ByLock'un ne olduğunu ilk kez tutuklandıktan sonra öğrendiğini öne süren sanık Acar, örgütün "Karacasu ilçe imamlığını" yaptığı iddiasının doğru olmadığını, aleyhine tanıklık yapanların kendilerini kurtarmak adına iftira attıklarını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Yıldırım, sanık Acar'a, "Üzerine atılı suçlamalarda yok yok yani tertemizsin öyle mi?" diye sordu.

Duruşma devam ediyor.