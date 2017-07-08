450 bin Suriyeli evlerine döndü

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı'nda 81 ilden gelen il göç idaresi müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin göç meselesine yüz yıllardır alışkın olduğunu ve insanlığa karşı görevini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Soylu, Batı medeniyetinin göç meselesinde hiç iyi sınav vermediğini, taahhüt ettiklerini yerine getirmekten aciz olduğunu ifade etti. "Avrupa'nın davranışlarına ve bu meseleye yaklaşma biçimine aklım yetmiyor" diyen Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:Bugün Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 69 bin 963 Suriyeli, 207 bin Iraklı, 133 bin Afgan, Kafkaslar'dan, Orta Asya'dan gelenler de dahil olmak üzere yaklaşık 4 milyon göçmen bulunuyor. Göçmen krizinin başladığı günden itibaren sınır kamplarımızdan yaklaşık 200 bin, Türkiye'nin içinden gönüllü şekilde 250 bin ve bunun içinde de suça karışmış olması münasebetiyle bizim gönderdiğimiz 23 bin 215 yani toplam 450 bin Suriyeli kendi köylerine kavuşmuş oldu."TSK'nın temizlediği bölgelere dönüşlerin artacağını ifade eden Bakan Soylu, "Bugün Azez'de, Cerablus'ta oluşturduğumuz durum, El Bab'da oluşturacağımız durumlarla birlikte bu sayı kat be kat artarak sürecektir" diye konuştu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi il müdürlerini uyarıp, son günlerde Suriyelilerle Türk vatandaşlar arasında bilinçli olarak köpürtülmeye çalışılan gerginliğe ve fitne çalışmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi.