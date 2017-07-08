Avrupa’nın kalbinde FETÖ ve PKK mesajı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Terörün küresel bir problem olduğuna dikkat çeken Erdoğan, müttefik ülkelerin bu alanda daha etkin işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki oturumlarda ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile samimi sohbeti de dikkat çekti.
AYRIM YAPMADAN SAVAŞIYORUZ
Almanya'nın Hamburg kentindeki Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G-20 zirvesi
nde dün ilk oturum terörle mücadele konusunda yapıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda liderler tek tek söz alarak terörle mücadele konusunda mesajlarını verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da toplantıda terörle mücadelede uluslar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Terörün küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin başta PKK, DEAŞ, PYD, YPG ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım yapmaksızın mücadele yürüttüğünü söyledi.
İYİ TERÖRİST-KÖTÜ TERÖRİST OLMAZ
Türkiye'nin DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkelerden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 5 bin terör şüphelisinin sınır dışı edildiğini, 53 bin kişiye de giriş yasağı konulduğu bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ ile mücadele konusunda özellikle yabancı savaşçıların engellenmesi için ülkeler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyledi. Terör örgütleriyle mücadele ederken başka bir terör örgütünü desteklemenin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapılamayacağını da sözlerine ekledi.
PKK'YA GÖZ YUMMAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO, G-20 gibi platformda müttefik olan ülkelerden terörle mücadele daha fazla işbirliği beklediklerini kaydetti. Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın özellikle terörün finansmanı ile ilgili faaliyetler yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, bu faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini kaydetti. FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir güvenlik sorunu olduğunu belirten Erdoğan, FETÖ üyelerinin iadesiyle ilgili somut adım atılmasını da istedi. Erdoğan dün ayrıca İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ayrı ayrı görüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede ilk gün toplantılarını değerlendirdi. Ticaret konusunda yapılan müzakerelerin zor geçtiğini belirten Merkel, "Katılımcıların çoğu serbest ve aynı zamanda adil bir ticarete ihtiyaç duyduğuna işaret etti" dedi.
LİDERLERDEN TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ
Zirve kapsamında liderler, terörle mücadele ve işbirliği konularını masaya yatırdı. 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından liderlerin ortak görüşlerini yansıtan 21 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride, genel olarak terörle mücadelede uluslararası taahhütlerin uygulanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, terörün finansmanına karşı mücadele ve terörizme müsait radikalleşmeye ve terörist amaçlarla internet kullanmaya karşı mücadele konuları yer aldı. Liderlerin tüm dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınadığı bildiride, "Bu vahşi eylemler, güvenliğimizi artırmak ve vatandaşlarımızı korumak için işbirliği yapma kararlılığımızı güçlendirdi. Terörizm, savaşılması gereken küresel bir felaket ve terörün güvenli limanları dünyanın her yerinde ortadan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
"FETÖ'YE BAĞLI KURULUŞLAR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20
kapsamında Japonya
Başbakanı Shinzo Abe
ile bir araya geldi.
Erdoğan Abe'ye, "FETÖ
Japonya'da eğitim
kurumları, dernekler
ve sözde kültür merkezleri
kisvesi altında
faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunlar
Türkiye'yi temsil etmiyor" mesajı
verdi.
İkili temaslarda bulunan
Erdoğan, görüşme öncesi kısa
bir konuşma yaparak, Japonya
Başbakanı Abe ile bir araya gelmekten
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Erdoğan, "Ülkemizdeki
menfur darbe girişiminden sonra ilk
arayan liderlerden birisi olduğunuz
için de sizlere teşekkürlerimi
ifade etmek istiyorum.
Ancak bu FETÖ ne yazık ki
Japonya'da eğitim kurumları,
dernekler ve sözde kültür
merkezleri kisvesi altında
faaliyetlerini yine sürdürüyor.
FETÖ iltisaklı kuruluşlar
kendilerini Türk toplumunun
temsilcisi gibi göstererek
çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Bunlar Türkiye'yi hiçbir
şekilde temsil etmemektedir" diye konuştu.
Görüntü alınmasının ardından görüşme
basına kapalı devam etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da hazır bulundu.
G-20'DE AİLE FOTOĞRAFI
G-20
zirvesinin ilk programı olan "Terörle Mücadele" temalı toplantı sonrasında resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aile fotoğrafı çekimi sonrasında bir süre sohbet etti.
FIRST LADY'LERE TEKNE TURU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, dün lider eşleri programına katıldı. First Lady'ler önce tekne gezisi yaptı, ardından Denizcilik Müzesi ve Alman İklim Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.