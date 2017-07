Avrupa’nın kalbinde FETÖ ve PKK mesajı...

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Terörün küresel bir problem olduğuna dikkat çeken Erdoğan, müttefik ülkelerin bu alanda daha etkin işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın zirve kapsamındaki oturumlarda ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile samimi sohbeti de dikkat çekti.Almanya'nın Hamburg kentindeki Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G-20 zirvesi nde dün ilk oturum terörle mücadele konusunda yapıldı. Basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat süren toplantıda liderler tek tek söz alarak terörle mücadele konusunda mesajlarını verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da toplantıda terörle mücadelede uluslar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Terörün küresel bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin başta PKK, DEAŞ, PYD, YPG ve FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım yapmaksızın mücadele yürüttüğünü söyledi.Türkiye'nin DEAŞ ile en etkin mücadele eden ülkelerden biri olduğunu kaydeden Erdoğan, bugüne kadar 5 bin terör şüphelisinin sınır dışı edildiğini, 53 bin kişiye de giriş yasağı konulduğu bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ ile mücadele konusunda özellikle yabancı savaşçıların engellenmesi için ülkeler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyledi. Terör örgütleriyle mücadele ederken başka bir terör örgütünü desteklemenin yanlış olduğunu vurgulayan Erdoğan, iyi terörist-kötü terörist ayrımı yapılamayacağını da sözlerine ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO, G-20 gibi platformda müttefik olan ülkelerden terörle mücadele daha fazla işbirliği beklediklerini kaydetti. Avrupa ülkelerinde terör örgütü PKK'nın özellikle terörün finansmanı ile ilgili faaliyetler yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, bu faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini kaydetti. FETÖ'nün, faaliyet gösterdiği ülkeler için de bir güvenlik sorunu olduğunu belirten Erdoğan, FETÖ üyelerinin iadesiyle ilgili somut adım atılmasını da istedi. Erdoğan dün ayrıca İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Norveç Başbakanı Erna Solberg, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ayrı ayrı görüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede ilk gün toplantılarını değerlendirdi. Ticaret konusunda yapılan müzakerelerin zor geçtiğini belirten Merkel, "Katılımcıların çoğu serbest ve aynı zamanda adil bir ticarete ihtiyaç duyduğuna işaret etti" dedi.Zirve kapsamında liderler, terörle mücadele ve işbirliği konularını masaya yatırdı. 2 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından liderlerin ortak görüşlerini yansıtan 21 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride, genel olarak terörle mücadelede uluslararası taahhütlerin uygulanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, terörün finansmanına karşı mücadele ve terörizme müsait radikalleşmeye ve terörist amaçlarla internet kullanmaya karşı mücadele konuları yer aldı. Liderlerin tüm dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınadığı bildiride, "Bu vahşi eylemler, güvenliğimizi artırmak ve vatandaşlarımızı korumak için işbirliği yapma kararlılığımızı güçlendirdi. Terörizm, savaşılması gereken küresel bir felaket ve terörün güvenli limanları dünyanın her yerinde ortadan kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20kapsamında JaponyaBaşbakanı Shinzo Abeile bir araya geldi.Erdoğan Abe'ye, "FETÖJaponya'da eğitimkurumları, derneklerve sözde kültür merkezlerikisvesi altındafaaliyetlerini sürdürüyor.BunlarTürkiye'yi temsil etmiyor" mesajıverdi.İkili temaslarda bulunanErdoğan, görüşme öncesi kısabir konuşma yaparak, JaponyaBaşbakanı Abe ile bir araya gelmektenduyduğu memnuniyetidile getirdi. Erdoğan, "Ülkemizdekimenfur darbe girişiminden sonra ilkarayan liderlerden birisi olduğunuziçin de sizlere teşekkürlerimiifade etmek istiyorum.Ancak bu FETÖ ne yazık kiJaponya'da eğitim kurumları,dernekler ve sözde kültürmerkezleri kisvesi altındafaaliyetlerini yine sürdürüyor.FETÖ iltisaklı kuruluşlarkendilerini Türk toplumununtemsilcisi gibi göstererekçeşitli etkinlikler düzenliyor.Bunlar Türkiye'yi hiçbirşekilde temsil etmemektedir" diye konuştu.Görüntü alınmasının ardından görüşmebasına kapalı devam etti.Görüşmede, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak, AK Parti GenelBaşkan Yardımcısı Mehdi Eker veCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalında hazır bulundu.G-20zirvesinin ilk programı olan "Terörle Mücadele" temalı toplantı sonrasında resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi gerçekleşti. Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aile fotoğrafı çekimi sonrasında bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, dün lider eşleri programına katıldı. First Lady'ler önce tekne gezisi yaptı, ardından Denizcilik Müzesi ve Alman İklim Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.