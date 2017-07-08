FETÖ medyasından Kılıçdaroğlu'na destek!

FETÖ'cü askerler, polisler ve tutuklu yakınlarından sonra FETÖ medyası da CHP'nin yürüyüşüne destek verdi.

FETÖ'NÜN DESTEKÇİSİ GAZETEDEN KILIÇDAROĞLU'NA TAM KADRO DESTEK!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açık açık Fetullahçı hainleri desteklemeye devam eden Yeni Asya Gazetesi, CHP'nin "FETÖ'ye adalet" yürüyüşüne tam destek verdi. İstanbul girişinde Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Yeni Asya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Döküler, Yayın Kurulu üyesi İbrahim Özdabak ve gazete çalışanları çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak FETÖ-CHP ittifakını bir kez daha gözler önüne serdi.

ESKİ YENİ ASYA ÇALIŞANINDAN FETÖ-CHP YAKINLAŞMASINA TEPKİ

Uzun bir dönem Yeni Asya Gazetesi'nde çalışan gazeteci yazar Hüseyin Yılmaz, eski gazetesinin FETÖ-CHP'ye yakınlaşmasına sert tepki gösterdi. SABAH.COM.TR'ye konuşan Hüseyin Yılmaz, FETÖ'nün Yeni Asya'yı ele geçirme sürecini şu cümlelerle özetledi:

"Yeni Asya Gazetesi'nin FETÖ ve CHP'ye yakınlaşmasının AK Parti'ye olan düşmanlığı ile açıklanabilir. Ancak bu açıklama en zayıf ve en zararsız ihtimaldir. 1970'lerden itibaren bu hareketin çizgisinde CHP ve Gülen karşıtlığı çok belirleyiciydi. Ancak gazetenin sahibi Mehmet Kutlular'ın Alzheimer rahatsızlığına yakalanmasının ardından gazete çizgi değiştirdi. Ben bu açıdan nispeten Kutlular'ı masum görüyorum. FETÖ-Yeni Asya yakınlaşması bir düşünce birlikteliği değildir. Yeni Asya'nın satmayan ve giderek marjinalleşen bir çizgisi vardı. Gülen'in kolları bu nedenle Yeni Asya'ya rahat uzandı. Bu gazetenin içindeki bazı derin isimler devşirilerek Gülen ile işbirliği süreci başlatıldı. Bu tür yapılarda baştakinin belirlediği politikaya alttakilerin itiraz etme şansı yoktur.

İNSANLARI MENFAATLERİNDEN VE KORKULARINDAN YAKALIYORLAR

FETÖ ile işbirliği yapan bir gazetenin CHP'ye destek vermesine şaşırmamak gerekir. Ancak bir Nur talebesinin ne FETÖ'ye ne de CHP'ye destek vermesi kabul edilemez. Yürüyüşe katılan insanların kaale alınabilir bir yanı yok. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e gelince. Kutlular döneminde şamar oğlanına çevrilmiş ve birkaç kez gönderilmişti. O dönemde ne FETÖ ne de CHP ile ittifak yapacak biri değildi. İnsanlar demek ki şantajla ve ağır tehdit altında fikir değiştirebiliyor. Ben Gülen'in hainliğini yıllar önce ilan etmiştim. Demek ki bu adamlar insanları ya menfaatleriyle ya da korkularıyla bir şekilde yakalıyorlar. Bu çok çirkin ve kötü bir tavır."