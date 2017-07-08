KPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Tercih işlemlerini yapan ve tercih ücretini ödeyen adaylar büyük bir merakla KPSS atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arıyor. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra, KPSS atama sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görebilecekler. Tercih süresinde tercih ücretini ödememiş olan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.

21 Haziran'da başlayan KPSS 2017/1 tercihleri, 3 Temmuz tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerini yapan ve tercih ücretini zamanında ödeyen adaylar, atama sonuçlarını beklemeye başladı. KPSS tercih işlemini gerçekleştiren ancak tercih ücretini zamanında ödememiş olan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçları görebilecekler.

KPSS ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS 2017/1 merkezi atama tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından 7 Temmuz Cuma ile 12 Temmuz Çarşamba günleri arasında açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar tarafından ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Adaylar, ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak da atama sonuçlarına ulaşabilecekler.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara posta ile herhangi bir sonuç belgesi gönderimi yapılmayacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da kendi şifreleri ile elektronik ortamda bu bilgileri edinebilecekler. Bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen adaylar, atanmak üzere doğrudan yerleştirilmiş oldukları kamu kurum/kuruluşlarına başvuru yapacaklar. Atanma işlemi için gerekli olan evrakların neler olduğu ve bu evrakların hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiği bilgisine bu kurum veya kuruluşlardan ulaşılabilecekler.

YERLEŞTİRME İŞLEMİNİN YAPILMASI

KPSS 2017/1 tercihleri kapsamında, kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı almış olan adaylar içerisinden mezuniyet tarihi itibariyle daha önce mezun olanlara, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yer alan kadrolar için yerleştirme işlemi yapılırken, ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, mezun olunan program, cinsiyet ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecektir. Bunların herhangi birisinde bile tutarsızlık olması durumunda söz konusu tercih işlemi iptal edilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde, adayların ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgileri esas alınacaktır. Yerleştirmesi yapılan adayların bilgilerinde gerçeğe uygun olmayan hususlar tespit edildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılmayacaktır. Adaylar, bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir.

Adaylar, yerleştirmede puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak kadro ve pozisyonlara yerleştirilecektir. Puanı daha yüksek olan aday yerleştirildiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine yerleştirilmeye çalışılır. İkinci tercihine yerleşemeyen aday da üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılır. Adayların yerleştirme işlemleri bu şekilde devam edecektir. Bir aday, son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı aday yerleştirildiği için yerleştirilemezse herhangi bir kadro ve pozisyon için yerleştirilmemiş olacaktır.