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lideri Bahçeli'den teşkilatlara ü talimatı!

AA

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Giriş Tarihi: 7.7.2017 23:36 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 01:54
MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara CHP yürüyüşü talimatı!

Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nun ü nedeniyle, teşkilatları olası bir provokasyona karşı uyardı. Yürüyüş güzergahındaki MHP ilçe teşkilatları ve ülkü ocakları 2 gün süreyle kapalı tutulacak.

Milliyetçi Hareket Partisi () İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkanı 'nun ü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binalarının provokasyonlara mahal vermemek amacıyla 10 Temmuz'a kadar siyasi faaliyetlere ara verdiğini bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genel başkanımız Sayın 'nin İl Başkanımız Sayın Mehmet Bülent Karataş'a verdiği talimat doğrultusunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü nedeniyle Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe MHP İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binaları provokasyonlara mahal vermemek amacı ile 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar kapatılmış ve siyasi faaliyetlere ara vermiştir." denildi.

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MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara CHP yürüyüşü talimatı!
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