Sakarya'da vahşice katledilen Suriyeli anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlandı.

Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeliye kapılarını açan Türkiye, Sakarya'dan gelen vahşet haberiyle sarsıldı.

TÜRKİYE'NİN KANINI DONDURAN CİNAYET

Bir tavuk fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Birol K. ile 22 yaşındaki Cemal B.. aynı işyerinde çalışan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun (21) ile tartıştı. Tartışmanın ardından önceki akşam Birol K. ile Cemal B., Suriyeli işçinin Hatipler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıyı levye ile kırıp, içeri giren zanlılar, Rahman'ın 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğini kaçırdı.

Hamile kadın ve çocuğunu ilçedeki ormanlık alana götüren iki zanlı, burada kadına tecavüz edip, başını taşla ezerek öldürdü. İki cani daha sonra 11 aylık bebeği de boğarak öldürdü.

Suriyeli anne ve bebeğine veda!

İNFİAL YARATTI

Vahşice işlenen bu cinayet tüm Türkiye'de adeta infial yarattı. Yaklaşık 3 milyon Suriyeliye kapısını açan Türkiye kan donduran olayda adeta sarsıldı.

Suriyeli anne ve bebeği bugün öğle namazını müteakip Sakarya Orhan Camii'nde Diyanet İşleri Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Görmez gözyaşlarına hakim olamadı.

Binlerce kişinin uğurladığı Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenazeleri Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verilmek üzere yola çıktı.