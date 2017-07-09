Acı haber şehitlerin evine ulaştı

ADIYAMAN'A ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Recep İnce'nin acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Besni'ye bağlı Köseceli Beldesi'nde oturan ailesine verildi. Çiftçi Osman ve Cemile İnce çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası şehit İnce'nin biri kız 5 kardeşten üçüncüsü olduğu belirtildi. Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İnce'nin cenazesi, bugün ikindide Besni'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ŞANLIURFA'DA BÜYÜK ACI

Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in acı haberi, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki babasının evine ulaştı.

Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in şehadet haberi, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde oturan baba evine askeri yetkililerce verildi.

Acı haberle yıkılan aile, şehidin cenazesini karşılamak üzere hazırlık yapmaya başladı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Suruç'ta kılınacak cenaze namazının ardından Şıh Nasır Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.