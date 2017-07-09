Erdoğan'dan Alman gazeteciye tokat gibi yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu. PKK destekçisi Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili soruya Erdoğan tokat gibi yanıt verdi. Erdoğan şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basın mensupları sınırsız özgürlüğe sahip değildir



"SUÇ İŞLEDİKLERİNDE YARGI GEREĞİNİ YAPAR"

"Basın mensupları sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Suç işlediklerinde yargı gereğini yapar. Ben şiir okuduğum için hapse girmiş bir kişiyim. Fikir özgürlüğünün ne olduğunu bilirim. Hapse girdiğimi bilseydiniz bunu sormazdınız. Basın mensupları diye tanıdıklarınızın büyük bir çoğunluğu teröre yardım yataklık yapan kişilerdir.".