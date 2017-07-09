FETÖ ve DEAŞ'ın ortaklığının sırrı

Orta Asya imamının da aralarında bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticileri bundan birkaç hafta önce bir 'Türki Cumhuriyet'te örgüt toplantısı yaptı. Toplantıya katılanlar arasında Türkiye'den kaçmış imamlar da vardı. Orta Asya imamı; o toplantıda "IŞİD, CHP yürüyüşüne saldıracak. Sonra ortalık karışacak. Erdoğan'ı 15 Temmuz'un yıldönümünde göndereceğiz" dedi.

Bir DEAŞ eylemiyle fitili ateşleyip Erdoğan'ı bertaraf etme planı… İlginç, gizemli, ama -Türkiye o kadar komplonun hedefi olduktan sonra- şaşırtıcı değil. Yine de haber değeri var.

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