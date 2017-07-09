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ve 'ın ortaklığının sırrı

Giriş Tarihi: 9.7.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 11:38
FETÖ ve DEAŞ'ın ortaklığının sırrı

Ferhat Ünlü bugünkü yazısında ve arasındaki koordine ve iki terör grubunun ortak hedefler ışığındaki işbirliğine dikkat çekti. İşte yazısından öne çıkanlar;

Orta Asya imamının da aralarında bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü () yöneticileri bundan birkaç hafta önce bir 'Türki Cumhuriyet'te örgüt toplantısı yaptı. Toplantıya katılanlar arasında Türkiye'den kaçmış imamlar da vardı. Orta Asya imamı; o toplantıda "IŞİD, CHP yürüyüşüne saldıracak. Sonra ortalık karışacak. Erdoğan'ı 15 Temmuz'un yıldönümünde göndereceğiz" dedi.

Bir eylemiyle fitili ateşleyip Erdoğan'ı bertaraf etme planı… İlginç, gizemli, ama -Türkiye o kadar komplonun hedefi olduktan sonra- şaşırtıcı değil. Yine de haber değeri var.

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FETÖ ve DEAŞ'ın ortaklığının sırrı
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