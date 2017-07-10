15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla yapılacak olan anma törenlerine bütün vatandaşlar davet edilirken, bu etkinlik programı dışında, STK'lar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Temmuz'un anma programı belli oldu

11-16 Temmuz haftası taslak programı ise şöyle olacak:



"11 TEMMUZ SALI



15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret



Öğle namazını müteakip 81 ilde ulu camiler ve selatin camilerinde mevlid-i şerif okunması ve yemek verilmesi



15 Temmuz konulu fotoğraf sergilerinin açılması



15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenmesi, basın bültenleri yayınlanması ve yabancı kamuoyunun bilgilendirilmesi



Hafta boyunca ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajların yayınlanması



12 TEMMUZ ÇARŞAMBA



SETA , Sabah, 15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenecek uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu (Haliç Kongre Merkezi)



Ankara'da düzenlenecek olan TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı



15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)



15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi (AK Parti Genel Merkezi)



13 TEMMUZ PERŞEMBE



Şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Anma Programı



14 TEMMUZ CUMA



81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duasının Millet Camii'nde yapılması



Ankara'da düzenlenecek olan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli



Şehit yakınları ve gazilerimizle 81 ilde akşam yemeği



15 ve 16 TEMMUZ



ANKARA



13.00 - Meclis Özel Oturum



15.00 - Ankara'da uluslararası basın mensupları ile buluşma



İSTANBUL



18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)



20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü'nün tören alanına varışı



20.35 - Mehteran Takımı



21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri



21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua



22.05 - 15 Temmuz Belgeseli



22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları



23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması



23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı



23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM



00.13 - Tüm Türkiye'de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması



16 TEMMUZ



ANKARA



00.13 - Tüm Türkiye'de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması



(Kızılay Meydanı - TBMM)



01.00 - TBMM tören alanına geliş



02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması



02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua



02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)



03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi



03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı



04.50 - Millet Camii'nde sabah namazının kılınması



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları



Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek."