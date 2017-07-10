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'li Sındır ve Aydoğdu'dan skandal paylaşım!

Giriş Tarihi: 9.7.2017 18:49 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 02:15
CHP'li Sındır ve Aydoğdu'dan skandal paylaşım!

'nin sözde adalet yürüyüşü sonrası Maltepe'de yaptığı mitinge ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Genel Sekreteri skandal bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan Maltepe meydanı diye bir fotoğraf paylaşan Erdoğdu ve Sındır, söz konusu paylaşımda AK Parti'nin Kazlıçeşme mitinginin fotoğrafını kullandı.

Genel Başkanı 'nun sözde adalet yürüyüşü bugün sona erdi. Yürüyüş sonrası ise CHP, Maltepe meydanında bir miting gerçekleştirildi.

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Maltepe mitingiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Genel Sekreteri skandal bir paylaşım yaptı.

Erdoğdu ve Sındır Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, AK Parti'nin Kazlıçeşme mitinginin fotoğrafını Maltepe mitingi diye servis etti.

İşte Erdoğdu ve Sındır'ın o paylaşımı;

Erdoğdu ve Sındır'ın bu paylaşımlarına tepkiler de geldi.

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CHP'li Sındır ve Aydoğdu'dan skandal paylaşım!
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