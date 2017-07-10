CHP'li Sındır ve Aydoğdu'dan skandal paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşü bugün sona erdi. Yürüyüş sonrası ise CHP, Maltepe meydanında bir miting gerçekleştirildi.

CHP'li vekiller rezil oldu!



Maltepe mitingiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır skandal bir paylaşım yaptı.

Erdoğdu ve Sındır Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, AK Parti'nin Kazlıçeşme mitinginin fotoğrafını Maltepe mitingi diye servis etti.



İşte Erdoğdu ve Sındır'ın o paylaşımı;

Erdoğdu ve Sındır'ın bu paylaşımlarına tepkiler de geldi.