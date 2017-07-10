CHP mitinginde kaç kişi vardı?

CHP yönetimi, sözde adalet mitingine 1,5 milyonluk hatta 2 milyonluk katılım olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet yetkilileri, büyük katılım beklenen mitingde katılımın 175 bin kişi ile sınırlı kaldığını belirtti. İstanbul Valiliği de resmi açıklama yaparak katılımın yaklaşık 175 bin olduğu bilgisini verdi.

İŞTE CHP'NİN MALTEPE MİTİNGİNE 81 İLDEN KATILIM LİSTESİ

Emniyet kayıtlarına göre sözde adalet mitingine 61 ilden, 1.085 araçla 38.037 vatandaş katıldı. Kayıtta Türkiye'nin dört bir tarafından araçlarla katılım sağlandığı dikkat çekiyor.

40 BİNİ ŞEHİR DIŞINDAN

Mitinge katılan 175 bin kişinin 40 binini ise şehir dışından gelenlerin oluşturduğu öğrenildi.

YENİKAPI MİTİNGİNE YAKLAŞAMADI

8 Nisan 2017 günü gerçekleştirilen Yenikapı Büyük İstanbul Mitingi'nde ise yaklaşık 2 milyon kişi yer almıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin resmi açıklamasında CHP'nin sözde adalet mitingine olan katılımın yaklaşık 175 bin vurgulandı. Açıklmada şöyle denildi:



"09.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.



Miting alanının yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."