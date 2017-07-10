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Gri listedeki teslim oldu

İHA AA

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Giriş Tarihi: 10.7.2017 12:29 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 12:39

/’de, bölücü terör örgütünden kaçan ve gri listede adı bulunan bir güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütünden kaçan bir , dün ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Öte yandan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki arazi aramasında kalaşnikof piyade tüfeği ile 60 adet fişeğini ele geçiren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki aramalarda ise bir sığınakta RPG-7 roketatarına ait 11 mühimmat, 425 biksi makineli tüfek fişeği, bir tüp ve çok miktarda muhtelif malzeme buldu.

Yüksekova'daki yol araması sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcı ise güvenlik güçlerince imha edildi.

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Gri listedeki terörist teslim oldu
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